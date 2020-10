CAU elege novos conselheiros; resultado final será divulgado em dezembro

Foram divulgados na tarde de sexta-feira, dia 16, os resultados preliminares das Eleições 2020 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). No total, 109 mil profissionais de Arquitetura e Urbanismo em todo o país votaram para escolher os conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF. O resultado final das Eleições 2020 será divulgado dia 7 de dezembro e os eleitos assumirão a posse do novo mandato dia 15 de dezembro.

Nos Estados, a divisão dos assentos de conselheiros segue a regra proporcional: cada chapa ocupa o número de vagas correspondente ao percentual de votos obtidos nas Eleições. No CAU/BR, assumem os candidatos da chapa mais votada em cada estado, no Distrito Federal e entre as Instituições de Ensino Superior (IES).

No Rio Grande do Sul, 8.800 profissionais registraram seu voto. Como resultado preliminar, a Chapa 1 obteve 1.152 votos (13,09%) e não elegeu conselheiros; a Chapa 2 obteve 5.679 votos (64,53%) e elegeu 18 conselheiros estaduais e o conselheiro federal; e a Chapa 3 obteve 1.969 (22.38%) e elegeu cinco conselheiros estaduais. Confira os nomes dos conselheiros e das conselheiras que assumirão o mandato do CAU/RS referente ao triênio 2021-2023:

Candidatos eleitos (titulares)

Chapa 2

Federal: Ednezer Rodrigues Flores

Estadual: Tiago Holzman da Silva; Deise Flores Santos; Roberta Krahe Edelweiss; Pedro Xavier de Araújo; Ingrid Louise de Souza Dahm; Carlos Eduardo Mesquita Pedone; Evelise Jaime de Menezes; Rodrigo Rintzel; Fábio Muller; Andréa Larruscahim Hamilton Ilha; Rodrigo Spinelli; Denise dos Santos Simões; Carlos Eduardo Iponema Costa; Lidia Glacir Gomes Rodrigues; Fausto Henrique Steffer; Emílio Merino Dominguez; Márcia Elizabeth Martins; Orildes Três.

Chapa 3

Estadual: Gislaine Vargas Saibro; Rinaldo Ferreira Barbosa; Nubia Margot Menezes Jardim; Silvia Monteiro Barakat; Rafael Artico.

O sistema eleitoral foi auditado pela empresa The Perfect Link. A empresa, contratada via licitação, realizou também a auditoria da plataforma previamente e em tempo real durante toda votação. As informaçõs são da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR.

O arquiteto e urbanista eleitor que não votou no dia 15 deverá justificar a falta pelo Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) de 1º de novembro até 31 de dezembro de 2020. Não serão exigidos atestados, declarações ou qualquer documento. Caso ajustificativa não seja realizada no prazo fixado,amulta é equivalente a 5% do valor da anuidade prevista no art. 42 da Lei n° 12.378, de 2010.