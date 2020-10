Para entender o que esperar para o futuro do OP em Porto Alegre, a coluna perguntou a candidatos e candidatas se pretendem manter o Orçamento Participativo nas suas gestões.

Nelson Marchezan (PSDB) cita o OP no programa de governo e apresenta proposta

O atual prefeito e candidato à reeleição defende as mudanças que implementou no OP - cancelamento das assembleias nos dois primeiros anos de governo e repriorização do passivo de demandas - como processo de “realismo e transparência”. A revisão de demandas eliminou da fila as que eram inviáveis tecnicamente, segundo Marchezan. “O OP tinha que ser realista. Empilhar demandas sem viabilidade técnica e sem que priorize (o que será atendido) é ilusão”. Aponta como caminho para a manutenção do OP ampliar a participação digital, mantendo o formato presencial.