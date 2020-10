Eleição para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo será no dia 15

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo realiza eleição para as 27 Unidades da Federação (CAU/UF) e nacional (CAU/BR). A votação acontece no dia 15 de outubro, exclusivamente pela internet, e é obrigatória para todos os arquitetos e urbanistas com menos de 70 anos.

Serão eleitos 382 conselheiros dos CAU/UF e 28 do CAU/BR – um de cada unidade da federação mais um representante das Instituições de Ensino Superior (IES). Serão considerados eleitos para o CAU/BR os candidatos a conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro que integrarem a chapa que obtiver o maior número de votos nas eleições de cada CAU/UF e nas eleições das Instituições de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo

Os presidentes dos CAU/UF serão eleitos pelos conselheiros estaduais e o presidente do CAU/BR pelos conselheiros federais na primeira reunião plenária de 2021. Os conselheiros eleitos assumirão mandatos de três anos, a partir do dia 15 de dezembro de 2020. A função não é remunerada.

Disputa no Rio Grande do Sul tem três chapas

Três chapas concorrem às eleições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS) que concorrem às Eleições do CAU, no próximo dia 15 de outubro. Conheça os arquitetos e urbanistas responsáveis por cada uma das chapas.

Chapa 001 – Rosana Oppitz, Antônio Cesar Cassol Da Rocha e Alvino Jara

Chapa 002 – Tiago Holzmann da Silva, Iran Fernando da Rosa e Rodrigo Rintzel

Chapa 003 – Gislaine Vargas Saibro, Rinaldo Ferreira Barbosa e Marcelo Petrucci Maia

Live tira dúvidas sobre a eleição

A 24a. edição da série de lives CAU VIVO tratou do tema “Eleições CAU 2020: o que é importante saber antes de votar?”. Participaram a arquiteta e urbanista Luciana Miron, integrante da Comissão Eleitoral do CAU/RS, e o arquiteto e urbanista André Huyer, membro da Comissão Eleitoral da primeira eleição do CAU. O vídeo está disponível na conta de instagram @caursoficial