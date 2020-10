João Derly: Plano Diretor com atenção ao esporte

Dos desafios que a futura gestão municipal enfrentará em Porto Alegre, um dos principais será a revisão do Plano Diretor. O plano atual é de 1999 e aprimeira revisão entrou em vigor em 2010. Uma nova revisão está emandamentoe será concluída no próximo mandato. Para saber que perfil de planejamento urbano teremos nos próximos 10 anos, a coluna perguntou a candidatos e candidatas à prefeitura como pretendem conduzir a revisão e o que esperar do Plano Diretor na sua gestão.

João Derly (Republicanos)

“O Plano Diretor é muito importante pois as cidades vão mudando. A cada dez anos, a mudança é grande”, indica João Derly (Republicanos). O candidato aponta que o plano atual não trata do esporte como deveria e cita como exemplo que “os campos de várzea estão sumindo” - um dos motivos é que as transferências para novos locais de moradia não são acompanhadas da infraestrutura esportiva.

O esporte também surge na proposta do candidato para o Plano Diretor como forma de estimular a vocação turística da cidade. “Temos potencial esportivo com esportes náuticos ou o judô. Várias federações podem trazer eventos para Porto Alegre como forma de fomentar o turismo”, propõe.

Sobre o crescimento da cidade, Derly avalia que Porto Alegre é muito verticalizada no Centro e nas regiões Norte e Leste, e identifica potencial para crescimento da cidade em altura na região Sul. “Mas tem que acompanhar obras de infraestruturea, melhorar as vias de acesso. Sem isso, é só acumular pessoas e deixar trânsito mais caótico”.

Para o candidato, o Plano Diretor “tem que buscar recursos, alternativas para que possa desenvolver artérias até região Sul, que é onde dá para subir mais os prédios” e, para isso, propõe a criação de uma rede de observatório, com eixos rural e urbano, de violência, de ocupação, emprego e renda e de gestão.