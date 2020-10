Dos desafios que a futura gestão municipal enfrentará em Porto Alegre, um dos principais será a revisão do Plano Diretor. O plano atual é de 1999 e aprimeira revisão entrou em vigor em 2010. Uma nova revisão está emandamentoe será concluída no próximo mandato. Para saber que perfil de planejamento urbano teremos nos próximos 10 anos, a coluna perguntou a candidatos e candidatas à prefeitura como pretendem conduzir a revisão e o que esperar do Plano Diretor na sua gestão.

Luiz Delvair (PCO)

O candidato Luiz Delvair (PCO) afirma que o partido não tem um plano para governar Porto Alegre, nem mesmo proposta para o Plano Diretor. “Eleições são um processo antidemocrático, não tem como um candidato operário vencer em eleição controlada pela burguesia”, afirma.

Delvair aponta que o Plano Diretor do regime burguês é o que tira pessoas de onde elas residem e transfere para lugares sem acesso a infraestrutura e serviços. Como exemplo, cita o recente caso de remoção das famílias da Vila Nazaré.

“Nós do PCO defendemos que no caso deles (moradores há anos e com estrutura consolidada) se fizesse a reurbanização, contruir casas melhores para seguir residindo no local. Foi totalmente arbitrária a retirada”, completa.