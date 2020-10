Dos desafios que a futura gestão municipal enfrentará em Porto Alegre, um dos principais será a revisão do Plano Diretor. O plano atual é de 1999 e aprimeira revisão entrou em vigor em 2010. Uma nova revisão está emandamentoe será concluída no próximo mandato. Para saber que perfil de planejamento urbano teremos nos próximos 10 anos, a coluna perguntou a candidatos e candidatas à prefeitura como pretendem conduzir a revisão e o que esperar do Plano Diretor na sua gestão.

Rodrigo Maroni (Pros)

“O Plano Diretor nunca foi usado da forma que deveria”, sustenta Rodrigo Maroni (Pros). O candidato defende que uma proposta de revisão deve focar na regularização fundiária, desde que feita a partir de organização das comunidades.

“São muitos os bairros irregulares e lamentavelmente os políticos só falam disso em época de revisão, para trocar voto em comunidades carentes com ausência de todos os tipos de acesso a políticas públicas”, acusa. Maroni afirma que “mais que promessa de campanha, sou contra iludir e ludibriar. Prefiro me comprimenter em, a partir do ano que vem, visitar todas as comunidades, outir a população e construir (a revisão) a partir das associações de bairro. Nada com político ou com a Câmara de Vereadores”.

Um dos caminhos é que as próprias comunidades se organizarem em cooperativas. O papel do poder público seria o de formar um escritório para organizar essas cooperativas e a demanda que chegar à prefeitura. “Essa demanda tem que vir da comunidade”. O candidato também defende que a revisão do Plano Diretor seja feita com participação dos servidores públicos. “Todo e qualquer serviço tem que ser público. O político passa e o servidor fica”.