Capital arrecada R$ 24,9 mi em índices construtivos

A prefeitura de Porto Alegre arrecadou R$ 24,9 milhões com a venda de 7,5 mil metros quadrados de índices construtivos para cinco empresas, em leilão realizado na manhã de ontem. São elas: Kopstein, Plaenge, Melnick, Dallasanta e Belmondo. Todos os arremates foram feitos pelo preço mínimo para cada lote.

Índice construtivo é uma espécie de terreno virtual - o lote - e dá ao empreendedor autorização para construir a mais do que é permitido originalmente em um terreno a partir de pagamento pelos metros quadrados extras. A venda desses terrenos virtuais indica que regiões da cidade receberão empreendimentos de maior porte.

Dois lotes de 500 metros quadrados foram arrematados na Macrozona 1, que engloba os bairros entre o Centro Histórico e a Terceira Perimetral. Os lotes maiores, entre 1 mil m2 e 2,5 mil m2 foram comprados na Macrozona 3, que compreende parte das zonas Norte e Leste e é integrada por três corredores de centralidade: Assis Brasil/Sertório, Anita/Nilo e Bento/Ipiranga.

Mesmo com prazo de 10 anos para uso, empreendedores buscaram o leilão para atender necessidades pontuais. É o caso da Kopstein, que usará o potencial adquirido em dois projetos que já estão em fase de aprovação, ambos para o bairro Bela Vista. O diretor da empresa Ricardo Kopstein explica que os 500 m2 adquiridos serão suficientes para completar o potencial de crescimento das obras - outros índices foram comprados no mercado paralelo, já que não esperavam a realização do leilão ainda neste ano, devido à pandemia.

Nova no mercado da construção civil em Porto Alegre, a paranaense Plaenge também adquiriu 500m2, que usará em empreendimento residencial de alto padrão no bairro Petrópolis. Este é o segundo trabalho da empresa por aqui. Anderson Bortolini, analista de incorporação da Plaenge, conta que o projeto está com análise prioritária para licenciamento - medida recente da prefeitura para estimular o setor da construção civil para a retomada econômica pós-pandemia, e que prevê início das obras em até um ano.

Também em 2021 a Dallasanta Empreendimentos e Incorporações pretende iniciar os projetos na avenida Nilo Peçanha que receberão os 3 mil m2 adquiridos em dois lotes. Diretor da empresa, Cristiano Caetano conta que a participação no leilão também foi uma oportunidade de entender como está o mercado da construção na cidade.

O valor arrecadado vai integralmente para o Fundo Especial Pró-Mobilidade (Funpromob), que substitui um fundo especial criado para a Copa de 2014 e usa o recurso para desapropriação e custeio de obras de infraestrutura. O primeiro leilão sob a gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) - o mais recente tinha sido realizado em 2016 - arrecadou quase quatro vezes abaixo do potencial, caso todos os 32 lotes ofertados fossem arrematados pelo lance mínimo.

Ainda assim, a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) avalia o trabalho como positivo. "Nos dá a percepção para onde a cidade vai crescer", diz a arquiteta e urbanista Maria Alice Michelucci, coordenadora da Assessoria Especial da Aquisição de Imóveis da SMF e supervisora da Secretaria Executiva do Funpromob. Os índices ofertados e não arrematados - 22,5 mil m2 - permanecem no estoque do município para oferta futura.

Preços próximos aos do mercado

Ricardo Kopstein, que recentemente comprou índices de particulares para atender demanda de projeto, diz que os valores do leilão estavam "salgados, não muito diferentes do praticado no mercado". Maria Alice Michelucci, da Secretaria Municipal da Fazenda, justifica que esse é o cenário ideal para a prefeitura, já que a composição desse valor tenta se aproximar do preço dos terrenos reais. "Não podemos vender nem barato, nem caro demais", completa.

Medidas de segurança

Previsto para ser realizado em março, e cancelado em atendimento às medidas de controle da pandemia da Covid-19, o leilão de ontem se adaptou aos protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde. Para evitar o uso do elevador, o auditório do 14º andar que costuma receber atividades com público externo foi substituído por uma sala no primeiro andar do prédio da prefeitura, na rua Siqueira Campos. Além do distanciamento entre as cadeiras, as janelas da sala permaneceram abertas mesmo com reclamação de frio - o termômetro marcava 11ºC quando iniciou o leilão.

MP pede informação

O despacho, no entanto, considerou necessário investigar se a Lei Complementar 850/2019, que também trata da outorga onerosa do direito de construir no município e cuja finalidade foi questionada pelo AtuaPOA, teve sua tramitação precedida por audiência pública. O pedido foi encaminhado pelo órgão à Câmara de Vereadores. Maria Alice Michelucci, da Secretaria Municipal da Fazenda, explica que essa norma não diz respeito ao leilão, que é regrado por lei de 2012.

No fim de semana, documento encaminhado pelo coletivo AtuaPOA à Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística em Porto Alegre, do Ministério Público Estadual, questionou a realização do leilão de índices construtivos. O coletivo entende que há um possível desvio de finalidade na aplicação dos recursos em relação ao previsto no Estatuto da Cidade. Esse entendimento não foi acolhido pela promotoria.

Cartas buscam compromisso de futuros gestores com pauta urbana

Uma forma de diálogo adotada por diferentes setores sociais com candidatos nas eleições são as cartas abertas. Nesse documento são expressas as pautas de um setor ou de uma categoria, buscando comprometimento com demandas apresentadas, caso aquela candidatura seja eleita.

E numa eleição que definirá o futuro administrativo das cidades, especialmente no conturbado cenário urbano pós-pandemia, ganham destaque as cartas com foco no planejamento das cidades. Ainda no fim de agosto, sete entidades - CAU, Abap, Abea, Asbea, FNA, IAB e Fenea - tornaram pública a "Carta-aberta à sociedade e aos (às) candidatos (as) nas eleições municipais de 2020 - Um projeto de cidades pós-pandemia", com foco na recuperação das cidades pós-pandemia e valorização dos diversos saberes nessa reconstrução.

Já os coletivos que integram a Rede brasileira de urbanismo colaborativo elaboraram uma carta base, aberta para uso de qualquer interessado, que pode ser customizada com as demandas de cada cidade e apresenta exemplos nacionais e internacionais que podem inspirar ações nos futuros mandatos municipais.

E em Porto Alegre, o coletivo POA Inquieta lança amanhã a "Carta POA 2050", que buscará compromisso de governantes e legisladores para construir um modelo de gestão na capital gaúcha que pense além dos quatro anos de mandato. Os detalhes dessa proposta serão divulgados em evento virtual em facebook.com/portoalegreinquieta a partir das 17h.

Outra carta a caminho foi escrita pelos participantes do fórum Urbanismo contra o corona nas comunidades e movimentos do Rio Grande do Sul, em conjunto com Br Cidades, Observatório das Metrópoles, Fenea e Comitê popular em defesa do povo e contra o coronavírus, e será aberta para a coleta de assinaturas.