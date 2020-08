Semana do Patrimônio destaca a preservação da memória brasileira

Marcando o Dia do Patrimônio Histórico, comemorado em 17 de agosto, o Fórum Nacional de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro realiza eventos virtuais para a Semana do Patrimônio Cultural Brasileiro. Debates multissetoriais vão tratar da relevância de mobilizar a população para a importância da preservação do patrimônio.

O Fórum foi criado em 2019 em contraponto às mudanças praticadas no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e reúne instituições de diferentes áreas do conhecimento, integrando arquitetos e urbanistas, historiadores, geógrafos, antropólogos, geólogos, jornalistas, além de professores de diversas áreas de ensino e pesquisa.

Na live de abertura das atividades, às 19h do dia 17 de agosto, será feito o lançamento do Observatório do Patrimônio, com representação de 21 estados, criado para monitorar localmente as ações dos agentes públicos e privados com o patrimônio cultural brasileiro. A meta é levar a ação a todas as unidades da federação.

A presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), Eleonora Mascia, avalia que “o Fórum tem uma ação diferenciada porque integra profissionais de diversas áreas em uma causa coletiva” e defende que a atividade “é uma forma de mostrar à sociedade a importância das políticas de preservação do patrimônio nacional”.

Confira a agenda:

17/08

18h – Reunião interna dos fóruns nacional e estaduais. Organização: Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro

Local: Link para convidados

19h – Live de abertura e lançamento do Observatório do Patrimônio Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro.

Local: facebook.com/forumpatrimoniobr

18/08

19h – Live Patrimônio Cultural: a luta pela memória hoje

Local: Canal da FNA no youtube

20h30 – Geografia e Patrimônio Cultural Brasileiro

Local: Página da Anpege no facebook