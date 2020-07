Action Found financia projetos sobre sustentabilidade em Porto Alegre e Curitiba

Está aberto o edital de chamamento público que vai financiar instituições de Porto Alegre e Curitiba com projetos que contribuam para ações locais em prol de políticas de sustentabilidade com foco no enfrentamento à mudança climática.

A iniciativa é do Action Found Brasil, parceria entre o ICLEI e o Google.org, e destinará R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) para cada projeto escolhido. O prazo final para o envio dos projetos é 04/09/2020 e a execução será entre setembro de 2020 e setembro de 2021.

Serão selecionadas quatro organizações sem fins lucrativos, até duas por cidade, que atuem na área de sustentabilidade e mudança climática e que tenham interesse em aplicar projetos inovadores e de impacto nas capitais escolhidas pela iniciativa, contribuindo com as estratégias de ação pelo clima traçadas pelos governos locais.

Environmental InsightsExplorer (EIE) As propostas apresentados deverão utilizar dados públicos, como os dados disponibilizados pelo Google através da plataforma, que compila informações sobre emissões de gases de efeito estufa relacionadas a edifícios e transporte, além de dados de qualidade do ar e potencial de energia solar na cobertura de construções.

Os projetos também devem contemplar temáticas como mobilidade urbana sustentável, eficiência energética e sustentabilidade em edifícios, desenvolvimento de energia solar e gestão da qualidade do ar, que dialoguem com as estratégias climáticas locais e contribuam para a redução de emissões no território.

A escolha das organizações candidatas (organizações não-governamentais, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, instituições acadêmicas) será realizada com base nos critérios estabelecidos por meio do Comitê de Seleção do ICLEI América do Sul.

As instituições selecionadas serão capacitadas para uso da plataforma EIE, participarão de workshop sobre aplicação potencial de dados em projetos da sociedade civil, de reuniões de monitoramento com a equipe do ICLEI América do Sul e de um evento nacional de divulgação dos resultados do Action Fund Brazil.

Curitiba Porto Alegre aqui Para mais informações, acesse o edital completo através dos links para. As informações necessárias para a inscrição das organizações interessadas podem ser conferidas

Action Fund Brazil

Com um fundo de aproximadamente US$ 4 milhões, o EIE Action Fund pretende ajudar os tomadores de decisão a estabelecer metas relacionadas ao planejamento climático. Fruto de uma parceria entre o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade e o Google.org, o fundo, que será aplicado na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e no México e Caribe, possui a finalidade de apoiar organizações sem fins lucrativos na implementação de projetos locais e orientados por dados para a mitigação da mudança do clima.

Sobre as organizações

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 1.750 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativo em mais de 100 países, a organização influencia as políticas de sustentabilidade e impulsiona a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. O ICLEI América do Sul conecta seus mais de 80 governos associados em oito países a este movimento global.

Google.org Desde 2005, otrabalha para ampliar o alcance de projetos inovadores sem fins lucrativos e apoiá-los com financiamento, ferramentas e voluntários de todo o Google. Esses projetos inovadores causam impacto nas comunidades e têm potencial de produzir mudanças significativas.

Sobre o EIE