Livro que reúne olhares sobre o Guaíba ajudará instituições

Com lançamento virtual nesta quinta, dia 18 de junho, o livro “Cidade feita de rio” é resultado do projeto cultural que reúne diversas perspectivas sobre o Guaíba em forma de imagem e poesia. A edição física do livro conta com 112 fotos e um registro escrito sobre o olhar que cada fotógrafo tem do Guaíba.

O resultado são imagens do rio que banha a capital gaúcha assinadas por profissionais como Achutti, Fabiano Benedetti, Henrique Amaral, Letícia Remião, Nilton Santolin, Raul Krebs e Ricardo Farbello, além de outros 32 fotógrafos profissionais e amadores, escolhidos por concurso.

Parte da primeira edição da obra será doada para a Aldeia da Fraternidade, associações sem fins lucrativos que há 57 anos trabalha com educação para o desenvolvimento de potencialidades de bebês, crianças, jovens e comunidade em situação de vulnerabilidade. O recurso obtido com a venda dos 100 exemplares doados será investido na educação e assistência de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social atendidos na instituição. Outros 200 exemplares serão doados para entidades beneficentes ainda em análise.

“Neste momento tão delicado, é uma forma de ajudar essas crianças e adolescentes que tanto precisam, agora ainda mais. Agradecemos o apoio dos fotógrafos que abraçaram essa ideia junto com a gente, comenta Márcio Carvalho, sócio-fundador da Smart - Arquitetura para a vida Contemporânea - escritório responsável pela iniciativa. O projeto tem apoio da Unisinos.

Devido a pandemia, a exposição será inicialmente virtual, pela conta @cidadefeitaderio no Instagram. Além das fotografias, o espaço também trará um pouco do que há por trás de cada foto. Segundo Carvalho, a ideia é mostrar a poesia do Guaíba e sua importância na identidade porto-alegrense.

“Nós, como arquitetos, curadores, nos preocupamos com a paisagem da cidade, um legado que deixaremos para as próximas gerações. Acreditamos que, de forma coletiva e colaborativa, podemos incentivar um novo olhar e reforçar que não somos apenas uma cidade de frente para o rio, e, sim, uma cidade feita de rio. Esse rio que é a nossa gênese, o nosso território e a nossa utopia”, comenta.

Para receber o livro, é necessário fazer uma doação a partir de R$ 199,00 para a Aldeia da Fraternidade através do link www.aldeiadafraternidade.org.br/livrocidadefeitaderio.