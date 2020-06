O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) lança Edital de Ações Emergenciais, que destina vinte cotas de até R$ 3.000 e dez cotas de até R$ 6.000, de um total de R$ 120.000, para enfrentar a pandemia e a crise gerada pela redução da atividade econômica.

As atividades devem ser não presenciais, respeitando os protocolos de prevenção. Como exemplo: bate-papo ao vivo (live), aplicativos, publicações (site, cartilha), palestras, exposições, premiações e cursos online, entre outros.

Podem participar do Edital entidades de Arquitetura e Urbanismo, faculdades e Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos. As inscrições de propostas serão online, sem envio ou entrega de documentos presencialmente.

Essa é uma das medidas de replanejamento interno do Conselho em resposta à preocupação com as dificuldades enfrentadas pela profissão durante pandemia. As ações serão realizadas por meio da parceria com entidades, faculdades e ONGs.

Para o edital, busca-se a valorização profissional com a promoção da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), de ações de equidade de gênero, de preservação do patrimônio e suas relações com a cidade saudável, bem como a construção de um futuro melhor para todos.

Casa Saudável

O edital de Ações Emergenciais é um produto do Programa ATHIS Casa Saudável, criado pelo CAU/RS com o objetivo de contribuir para a implementação da Lei de Assistência Técnica (Lei nº 11.888/2008) nos municípios gaúchos. Além dele, outros quatro projetos desenvolvidos a partir do ATHIS Casa Saudável foram aprovados na 108ª Plenária do CAU/RS.

Os demais editais do CAU/RS que estavam em andamento foram suspensos para priorizar o suporte aos profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo, diretamente afetados pelo fechamento de indústrias e atividades da Construção Civil.