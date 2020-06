No Dia do Meio Ambiente, prefeitura da Capital fará evento online

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, a Prefeitura de Porto Alegre promove o webinar “Planejamento Urbano e Mudanças Climáticas”. O seminário on-line acontece no dia 5, das 10h às 12h, com transmissão ao vivo pelo Canal da Prefeitura no Youtube, e reunirá referências nacionais e internacionais na temática climática e de planejamento urbano.

A atividade integra a programação da 36ª Semana do Meio Ambiente de Porto Alegre e contará com o Nobel da Paz 2007 e cientista Carlos Nobre; a vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), Thelma Krug; o arquiteto e urbanista Claudio Acioly Jr.; a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Suely Araújo; e o gerente de projetos do Iclei América do Sul, Igor Reis de Albuquerque.

De acordo com Germano Bremm, titular da Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), o tema do evento está alinhado com a estratégia da prefeitura de integrar a política climática ao planejamento urbano, a partir da revisão do Plano Diretor. Ele também participa do painel. A mediação será feita pela jornalista Cibele Carneiro, coordenadora da Unidade de Educação Ambiental da Smams.

Webinar “Planejamento Urbano e Mudanças Climáticas”

36ª Semana do Meio Ambiente de Porto Alegre

Dia: 05/06/2020

Horário: 10h - 12h

Onde: https://www.youtube.com/user/NoticiasPMPA