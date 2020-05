'Habitar a quarentena' compartilha relatos e fotos sobre isolamento

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Entender a relação das pessoas com o lugar onde vivem, nesse período de quarentena provocada pela pandemia de Covid-19, motivou a arquiteta e urbanista Camila Thiesen a criar o projeto 'habitar a quarentena' , um perfil no Instagram que compartilha imagens e relatos de quem está passando pelo isolamento.

Acompanhar relatos de amigos e familiares fez Camila pensar em como as pessoas fariam para adaptar as atividades antes feitas na rua para o ambiente da casa. Ela mesma passou por isso - embora já trabalhasse em home office antes da paralisação, "as horas que tinha para acompanhamento (de obras) ficaram vazias", revela.

Do insight surgiu a conta na rede social. "Minha ideia é que seja representativo, sair de um perfil próximo ao meu e expandir localidades, formas de morar, realidades", manifesta a criadora. A ideia de reunir e divulgar esses relatos remete ainda a uma vontade antiga de Camila, de trabalhar com o "tema do morar" num mestrado.

Em conversa com uma professora, contudo, avaliou que quem participasse "não precisaria se encaixar num formulário e, assim como amigos estavam fazendo, é como se estivesse abrindo as portas de casa e contando a situação". A pesquisa, se acontecer depois, será consequência das reflexões, "mas o foco são as trocas do momento", explica.

Com quase dois meses de projeto e mais de 100 relatos, Camila percebe, pelos depoimentos, que as pessoas mudaram de percepção em relação à casa nesse período de quarentena. "Muitas relatam que a casa era lugar de passagem antes e não tinham cuidado com manutenção, investiam em viagem ou trabalho. E quando se viram em casa, tiveram dificuldade de se adaptar", comenta.

Assim, escrever sobre essa relação faz as pessoas também pensarem sobre como enxergam o morar. Pelo lado da arquiteta, o exercício desperta a escuta, própria da profissão, de entender "o que o cliente está dizendo, por mais que não diga. Os relatos do "habitar a quarentena" têm sido isso".

Com a retomada das atividades da construção civil, Camila retorna a um patamar de trabalho próximo ao anterior e manterá o projeto em paralelo.