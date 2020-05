CAU promove conversas sobre Arquitetura e Urbanismo em tempos de pandemia

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS) lança uma série de conversas sobre os desafios, as dúvidas, o uso de tecnologias, o papel do CAU e o que já está sendo feito para amenizar o impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na profissão.

O projeto CAU Vivo tem sua primeira edição nesta quinta-feira, dia 21 de maio. O bate-papo em tempo real vai ser realizado sempre nas terças e nas quintas-feiras, das 12h às 13h, no Instagram do CAU/RS (@caursoficial).

O espaço é aberto para participação dos usuários, com o envio de perguntas e sugestões de novos temas. Após, as lives serão disponibilizadas no IGTV, Facebook e YouTube do CAU/RS.

A primeira edição recebe o presidente Tiago Holzmann da Silva, de Porto Alegre, e a vice-presidente interina Helenice Macedo do Couto, de Pelotas, que debatem o papel dos arquitetos e urbanistas no enfrentamento da Covid-19.