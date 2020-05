Google.org e ICLEI vão financiar trabalho sobre sustentabilidade em Porto Alegre

Environmental Insights Explorer (EIE) O Google.org vai apoiar duas instituições em Porto Alegre para usar os dados gerados pela plataformaem ações locais em prol de políticas de sustentabilidade.





A interface exibe dados sobre emissões de gases do efeito estufa relacionadas a edifícios, emissões de transporte (indicando as contribuições de diferentes modais), dados de qualidade do ar e potencial solar na cobertura de edifícios, para ajudar a impulsionar a ação local pelo clima.





O projeto é uma parceria entre o braço filantrópico do Google e o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, que vai implementar o projeto na Europa, América do Sul, México e Caribe.

e podem ser acessados por qualquer pessoa com acesso à internet O edital para concorrer ao apoio financeiro do EIE Action Fund será aberto em junho e contemplará instituições acadêmicas ou organizações sem fins lucrativos locais. Os dados são abertos

Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI America do Sul, explica que o projeto integra o movimento Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, do qual Porto Alegre faz parte. Curitiba é a outra cidade brasileira que participará da iniciativa - as duas capitais já estão contempladas com informações na ferramenta EIE.

Embora a prefeitura tenha mobilizado a participação de Porto Alegre na iniciativa, os recursos não passam pelo poder público: serão destinados diretamente às entidades selecionadas, com o propósito envolver e empoderar a sociedade na busca por soluções para os problemas climáticos.

A busca das instituições, explica Perpétuo, terá como foco os setores de mobilidade e energia. A expectativa é que as medidas propostas contribuam para reduzir a emissões de gases de efeito estufa no território, dialogando com o compromisso do pacto com ações relacionadas à crise climática.

"O resultado tem diferentes dimensões. A estratégia mais importante é consolidar essa inserção dos parâmetros climáticos na política urbana da cidade", explica Perpétuo. Outro resultado, continua ele, "é a consciência cidadã em relação a agenda do clima, que está chegando e gerando impacto na cidade e muitas vezes o cidadão não compreende que afeta sua vida".

Projeto dialoga com revisão do Plano Diretor

A política de planejamento urbano em desenvolvimento pela gestão municipal, que incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU ao processo de revisão do Plano Diretor, contribuiu para a escolha de Porto Alegre.

De acordo com a coordenadora da unidade de Educação Ambiental da prefeitura de Porto Alegre, Cibele Carneiro, esse trabalho vai ajudar o Executivo a mensurar se as políticas públicas estão dando resultado, "primeiro para começar e depois para continuar".

"Um exemplo é o incentivo para edificações que colocarem energia solar nas coberturas, ao calcular o quanto isso impacta na redução de gases", explica Cibele. Esse é um dos dados gerados pela plataforma EIE. "A ideia é ter um plano de ação climática vinculado ao Plano Diretor, com metes de redução", completa.

Quando o edital for lançado, está prevista a realização de uma apresentação online em que o Iclei vai detalhar o projeto aos candidatos e a prefeitura vai explicar a sua política climática, para que os projetos sejam vinculados a essa estratégia. A participação de Porto Alegre na seleção do projeto foi coordenada pelas secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) e de Relações Institucionais (SMRI).