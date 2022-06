Jornal do Comércio, página 15, edição de 31/05/2022 O óleo diesel tem o custo mais baixo aqui no Rio Grande do Sul (). É uma grande e boa notícia que merece mesmo muita divulgação nas mídias, mas isso não foi feito. Pelo jeito, só o negativo merece destaque, como quando disseram que poderia faltar diesel, até o governo informar que tem estoque para quase três meses. (Nilo Barreto de Lima)

Eventos na Capital

Porto Alegre tem que continuar atraindo, com facilidades, eventos como a etapa de skate, no fim de semana passada. Teve mau tempo, mas foi um sucesso. Isso é turismo e projeta a Capital dos gaúchos para muito além das nossas fronteiras. (José Perez)

Salários

Governantes estão se vangloriando por colocarem em dia os salários dos servidores públicos. Sem reajustes dos vencimentos há oito anos, e com uma inflação acumulada nesse período em mais de 60%, e ainda tendo aumentado a contribuição previdenciária até de aposentados, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul, mesmo o governante mais incompetente poria os salários dos funcionários em dia nessas condições. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Gastos com eleições

De acordo com dados do IMPA, World Bank e TSE, o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos, ou 789 milhões de dólares anuais. O Brasil lidera a lista dos países com maiores gastos, além de ser o primeiro no ranking de despesas por parlamentar. Isso é um exagero, quando temos tantas outras necessidades. Tem que baixar esses gastos e logo. (Nilson Travassos)

Redes sociais

A internet é uma beleza da comunicação, mas também se presta para a divulgação de mentiras, notícias erradas, acusações sem fundamento e outras diatribes. Sei de amigos e vizinhos que estão até meio depressivos, porque acompanham, durante quase todo o dia, tudo o que recebem nos seus celulares. (Rubens Falconi)