Eleições à vista

Oportuníssimas as observações de Fernando Albrecht (). De fato, já resta pouco tempo para o povo decidir em quem votará. Assim, desponta como uma "luz no fundo do túnel" a vinda de uma candidatura como sendo a terceira via, para quem não se conforma em reconduzir quem já experimentou e não correspondeu ao desempenho de que o Brasil precisa para sair das crises que o abalam. Porém, embora já com apoio de importantes segmentos da sociedade, urge um imediato reforço, face à proximidade do pleito e também elegermos parlamentares que lhe deem respaldo. (Adelino Soares, advogado)