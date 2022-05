Jornal do Comércio, página 5, edição de 27/05/2022 Os planos de saúde, pelo menos o que oferecem exames e hospitalização, já são caros. Agora, com reajuste de até 15,5% () muitos poderão deixar os planos, como aconteceu durante os piores momentos da pandemia. Ou seja, quando muitos mais precisavam dos planos tiveram que sair deles. Baita problema. (Marcos, Porto Alegre)

João Doria

Parado nas pesquisas, o ex-governador paulista João Doria desistiu da sua candidatura a presidente da República. Penso que, agora, teremos a chamada terceira via nas eleições, com Simone Tebet. É a chance de Eduardo Leite compor a chapa e, ambos, vencerem o pleito. (Norma Maria Miranda)

Pavimentação

O governo municipal de Porto Alegre não pode parar com o trabalho de recuperação das ruas da cidade, muitas esburacadas e precisando de reparos. E isso em muitos bairros e regiões mais centrais de Porto Alegre. (Nadir de Almeida)

Teto para o ICMS

Teto para ICMS pode gerar prejuízo de R$ 4 bi ao RS. Pergunto: todos os gaúchos pagarem menos impostos sobre combustíveis, energia e telecomunicações, bens essenciais, que todos usam, causa prejuízo para quem mesmo? Só quero entender. (Clesio Franceschina)

Futebol

O futebol gaúcho entrou numa mesmice há alguns anos e, pelo visto, tão cedo não não sairá delas tão cedo. Os dos maiores clubes do Estado, a dupla Grenal, monopolizam o noticiário entra ano e sai ano. As frases mais comuns na mídia "são a de que ambos os times vão jogar em busca da vitória..." Ora, é uma obviedade acaciana, nenhum time entra em campo para perder. Saudades dos tempos dos clássicos Gre-Cruz, Inter-Cruz, e o Zé-Cruz. Cruzeiro e São José não ganham, quando recebem, mais do que algumas linhas quando jogam. Geralmente, não recebem nada. Uma pena. O Cruzeiro foi para Cachoeirinha, onde busca a volta ao principal grupo do futebol regional, ainda esperando mais patrocinadores, com uma grande e bela Arena para mais do que 17 mil assistentes. A mesmice está matando o futebol gaúcho. (Antônio Carlos Riguel Seidel)

Doenças

Quando acaba uma doença, começa outra a se espalhar, agora com os macacos. Se era só o que faltava, agora não falta. Covid-19, a dengue e os macacos transmitindo uma doença ainda pouco conhecida. Meu Deus, quando esse pesadelo vai acabar? (Túlio Amarante)