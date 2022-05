Ainda bem que o governo federal aprovou o plano de recuperação Fiscal do RS. Só assim o Estado conseguirá mantendo o equilíbrio fiscal que o governador Eduardo Leite colocou o Estado, após anos com déficits (). Tomada que a situação continue. (Luciano Monclaire)

Estradas

O governador Ranolfo Vieira Júnior aposta no investimento em estradas na sua entrevista ao. Faz muito, bem e segue o pensamento, muitas décadas depois, do presidente Washington Luiz, que dizia que governar o Brasil era abrir estradas e mais estradas. Continua sendo uma verdade, nesta Brasil de tantas áreas ainda com cidades sem acesso às principais rodovias nacionais e estaduais, o que trava o seu desenvolvimento. (Marcelo Ventura)

Remédio amargo

Está totalmente errado () o diagnóstico da inflação do economista João Neutzling Jr., do TCE-RS. A inflação brasileira é causada principalmente pela emissão sem lastro de centenas de bilhões todos os anos, para fechar as contas deficitárias da máquina pública, ao invés da causa externa como diz o economista. Ademais, o juro pago atualmente, que o economista critica, e que é negativo frente à inflação muito maior, é apenas um alívio parcial para os bancos e aplicadores perderem menos e evitar a fuga de divisas para o exterior, ou então perda total de confiança na gestão econômica. (Rafael Alberti Cesa - Caxias do Sul/RS)