JC 89 anos

O Jornal do Comércio está completando 89 anos, trajetória pautada no jornalismo responsável e de relevância para a sociedade. Em nome da advocacia gaúcha, agradeço a parceria de longa data e parabenizo o JC pelo aniversário de 89 anos. (Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS)

Informação com ética e credibilidade é peça-chave para o sucesso em qualquer tomada de decisão. Não é diferente no agro, onde estamos entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Chegar aos 89 anos prestando um serviço de excelência para o povo gaúcho é motivo de orgulho. Parabéns, Jornal do Comércio! (Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal e Francisco Turra, ex-ministro e presidente do Conselho Consultivo da ABPA)

Parabenizamos o Jornal do Comércio por seus 89 anos de trabalho a serviço do jornalismo, com credibilidade e comprometimento para com o bem comum, a educação e o desenvolvimento do Estado. À direção e aos profissionais do veículo, nosso voto de novas e cada vez maiores contribuições por meio da informação. (Carlos André Bulhões, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Ufrgs)

Um país mais desenvolvido, no qual a sustentabilidade e o crescimento compartilhado sejam prioridades, só se constrói com uma imprensa livre, ética, dedicada, atuante e responsável. Estas são marcas do trabalho desenvolvido pelo Jornal do Comércio nesses 89 anos. (Paulo Uebel, Cristalina Saneamento)

O progresso do Rio Grande do Sul passa pela força de instituições que têm como pauta a educação, a inovação e o empreendedorismo. Há 89 anos, o Jornal do Comércio mantém esse compromisso e qualifica o jornalismo gaúcho ao entregar ao leitor, com credibilidade e profundidade, informações relevantes a todos os setores da economia, ao desenvolvimento social e ao crescimento do Estado. (Bernadete Maria Dalmolin, reitora da Universidade de Passo Fundo - UPF)

Presto cumprimentos pelos 89 anos de existência do Jornal do Comércio, desejando muitos anos de pleno sucesso. (Claudio Lamachia, ex-presidente e membro honorário vitalício do CF-OAB e da OAB/RS)

