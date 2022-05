Jornal do Comércio 89 anos

Para cuidar da saúde, cuidar de vidas, conhecimento e informação são primordiais. O mesmo vale para a saúde da economia da nossa comunidade, da cidade e do Estado. O Jornal do Comércio contribui para a sociedade com seu jornalismo responsável, comprometido com a verdade, feito com análises aprofundadas e fundamentadas a todos os setores. Muitos são os leitores - empresários, executivos e profissionais de diversos segmentos - que têm no veículo um guia para a tomada de decisões que dão os rumos ao futuro de todos. Parabéns e vida longa! (Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento)

Recebam nossos parabéns pelos 89 anos de trabalho e dedicação do Jornal do Comércio. Faço votos que esse importante veículo da imprensa gaúcha tenha sempre pleno êxito, e que continue fortalecendo e informando de forma precisa, com circulação ininterrupta do diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. (Frederico Carlos Gerdau Johannpeter)

Queremos celebrar um dos mais importantes veículos de imprensa do Rio Grande do Sul e do Brasil. Para as Empresas Randon, a trajetória de 89 anos do Jornal do Comércio demonstra que o primeiro jornal segmentado do Brasil se mantém absolutamente relevante na atualidade. Nosso reconhecimento, em especial, à qualidade do jornalismo e ao comprometimento de repórteres, fotógrafos, editores e todos colaboradores responsáveis por construir, dia a dia, essa jornada de sucesso. (Daniel Randon, presidente das Empresa Randon, e Sergio. L Carvalho, CEO das Empresas Randon)

Jornalismo sério e comprometido com a sociedade gaúcha faz a diferença na vida das pessoas e é vetor de desenvolvimento econômico e social. Há 89 anos, o Jornal do Comércio impulsiona o Rio Grande do Sul, oferecendo informação confiável que subsidia os empreendedores em suas tomadas de decisões. A Federasul saúda essa trajetória e deseja que a parceria entre o Jornal do Comércio e a classe empresarial gaúcha siga sólida e frutífera. (Anderson Trautman Cardoso, presidente da Federasul)

A CDL POA parabeniza o Jornal do Comércio pelos seus 89 anos de jornalismo sério e comprometido com a economia do nosso Estado e suas diversas manifestações. Em constante atualização, é fonte principal de informação de empresários, executivos, gestores e profissionais que integram o ecossistema de negócios, inovação e varejo do Rio Grande do Sul. Nossos votos de prosperidade a todo o time de jornalistas competentes que integram esta equipe multidisciplinar. (Irio Piva, presidente da CDL POA)

Há quase nove décadas, o Jornal do Comércio contribui com a construção de uma sociedade mais justa, traduzindo a informação para a população e auxiliando na tomada de decisão de empresários. Parabéns pela trajetória! (Daniel Goldsztein, Wolens Incorporadora)