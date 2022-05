Jornal do Comércio, página 17, edição de 24/05/2022 Com a desistência de João Doria na corrida ao Palácio do Planalto () vejo confirmada a confusão em que estão as eleições deste ano, com os candidatos se baseando apenas nas pesquisas. O ex-governador João Doria desistiu porque contava, por meses, sem nenhuma preferência do eleitorado nas últimas pesquisas de intenção de voto a presidente da República. Os dois que ponteiam a preferência dos brasileiros continuam liderando, mês após mês. (Telmo Aguiar Montoro, Porto Alegre)

Desistência de Doria II

Agora que João Doria desistiu da sua candidatura ao Palácio do Planalto, penso que o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, do PSDB, vai aceitar o convite para ser candidato a presidente da República. Pelo menos como candidato a vice da senadora Simone Tebet (MDB). Mas é apenas uma opinião. A política brasileira está muito confusa, e fica muito difícil fazer previsões. (Júlio César Cabral)

Alvarás

notícia no Jornal do Comércio, na edição de 24/05/2022, página 10 Será um milagre - ainda bem que concretizado - caso a prefeitura de Porto Alegre conceda alvarás para obras em até 24 horas, segundo. Há anos que muitos reclamam da demora no licenciamento na Capital, fazendo demorar o início de obras importantes e, assim, gerando empregos. Alvará rápido trará progresso, mas tem que fiscalizar as obras, ou veremos anarquias em algumas obras. (Nelson A. R. Trusa)

Cercamento dos parques

Não é uma ação que tenha total apoio, o cercamento dos parques em Porto Alegre mas está se tornando imprescindível tendo em vista a depredação sistemática, com furtos das placas de bronze para serem derretidas de maneira criminosa. Ter os parques cercados, com monitoramento eletrônico, pelo menos evitará tanta destruição, como hoje ocorre. (Sandro Colares)

Elon Musk

A empresa do bilionário Elon Musk vai monitorar o desmatamento e os incêndios ilegais na Amazônia. O empresário veio ao Brasil e se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que organizou o encontro. Muitos empresários e autoridades estiveram presentes, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. No Twitter, Musk disse que a Starlink vai conectar 19 mil escolas em áreas rurais e fazer o monitoramento ambiental da Amazônia. Só isso já vale muitas palmas e afagos para ele, por parte dos brasileiros. Milhares de escolas da Amazônia ligadas à internet. (Gerson Miranda)