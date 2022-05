Gostaria de concordar com João Neutzling Jr., sobre medidas do governo com o propósito de conter a inflação, que foram criticadas no seu artigo "Remédio amargo",Mas, infelizmente, vou me permitir discordar. Na minha opinião, os grandes problemas que acabam alimentando a inflação, principalmente nos preços de alimentos, tem, sim, origem na demanda, não na demanda interna, mas na externa. Sabe-se que pouco mais de meia dúzia de países, tendo a China como carro-chefe, estão comprando bem mais de 50% de todos os nossos produtos agropecuários. O efeito disso é que os brasileiros têm os preços desses produtos majorados, por dois lados: o primeiro é o efeito câmbio, pois os preços para o exterior são cotados em dólares, o que acaba "puxando" para cima os preços praticados internamente, fazendo com que, principalmente a população pobre, notoriamente a maior, acabe pagando mais caro para compensar a mais valia causada pelo grandes volumes de alimentos brasileiros exportados, numa espécie de equalização de preços, cujos verdadeiros beneficiados são somente o governo, os agricultores e pecuaristas, produtores de grãos e carnes. (Manoel Luiz Silva dos Santos, contador, Porto Alegre)