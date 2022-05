Eleições ao Piratini

Já são 11 os que querem se candidatar ao governo do Estado (Jornal do Comércio, página 18, edição de 20/05/2020). Temos uma tradição de muita disputa ao Piratini, mas parece que, neste ano, vamos alcançar um recorde, caso esses nomes sejam mesmo referendados pelos partidos, muitos, que temos. O que todos querem é quem quer que seja eleito faça um bom governo, mantendo o equilíbrio financeiro estadual. (Elias Guedes Tavares)

Regime de Recuperação Fiscal

Não sei por qual motivo há tantas críticas à adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da União. Ou o governo fazia isso ou, ainda neste 2022, uma dívida brutal começaria a ser paga e, aí sim, o Estado pararia de investir em muitos setores carentes que temos. Ou, então, quem é contra que diga como dar reajuste aos servidores, como ocorreu, manter investimento e pagar a dívida sem aderir ao RRF? (Flávio S. P. Malafaya, Porto Alegre)

Anglicismos

Mais uma vez o jornalista Fernando Albrecht (coluna Começo de Conversa, JC) colocou o dedo na ferida sobre anglicismos usados em demasia no Brasil, mas com sutileza. Entre várias crises, talvez a pior seja a perda de identidade, que está levando à erosão da sociedade e da nacionalidade. A invasão de anglicismos se soma à perda de domínio do português e é usada para conferir seriedade a textos sem sentido e sem ideias. As novas gerações são incapazes de fazer qualquer coisa sem um celular. Perderam a iniciativa, a compreensão e a criatividade, sendo apenas conduzidos pelos "aplicativos". A teletela de livro de 1984 agora é móvel e permanente. Isso explica o sucesso de filmes de zumbis, num mundo que já revela sérios problemas cognitivos e até neurológicos. (Paulo Fagundes Visentini, professor da Ufrgs)

Ciclone na Capital

Porto Alegre foi bem alertada para os perigos decorrentes da chegada de um ciclone extratropical (Jornal do Comércio, páginas 19 e 20, edição de 18/05/202) na semana passada. Mas, o que chegou e causando alguns estragos foi um forte temporal. (Nair Fontes)

Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil será permanente, segundo decidiu o governo federal (JC, 19/05/2022). Uma iniciativa louvável, com tanta gente passando fome pelas crises diversas causadas pela pandemia do coronavírus. Mas depois não reclamem dos déficits nas contas federais. Não tinha previsão para o Auxílio Brasil, fixado em R$ 400,00 para milhões de famílias, por isso estão sendo feitos cortes e mais cortes nas rubricas do orçamento de 2022, que foi aprovado no Congresso. (Getúlio Dutra, Porto Alegre)