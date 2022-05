Para quem é contra as privatizações, leia notícias sobre a ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho (), feita pela Fraport, concessionária alemã que assumiu o controle do terminal, uma medida falada há anos, mas sem resultado algum. Foram R$ 135 milhões que deram vida à extensão da pista. Agora, aviões cargueiros decolarão de Porto Alegre direto para os Estados Unidos e Europa, sem fazer escala no Rio ou São Paulo, gastando menos. (João Paulo Mercedes Paranhos, Porto Alegre)

Galeria Chaves

Ponto de referência por décadas no Centro de Porto Alegre, a Galeria Chaves está remodelada (). Muito passei por ali nas décadas de 1950 e 60, para saborear sorvetes da Confeitaria Kellani, se não estou enganado pelo nome. Morava no Alto da Bronze e a proximidade da Rua da Praia facilitava as visitas. Também fui levado lá pelas minhas irmãs para tirar uma foto, pois fazia ponto na Galeria um fotógrafo com luzes e que as apontava quando alguém ia passando, o que levava muitas pessoas a fazerem até poses para fotos. Bons tempos, grandes lembranças para quem tem 70 anos ou mais. (Lurdes P. da Rosa, Porto Alegre)