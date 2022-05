A venda de bicicletas aumentou demais com a pandemia e a falta de emprego para milhares de porto-alegrenses (). Antes, as bicicletas serviam apenas para lazer, mas, com a pandemia e o desemprego em massa, são usadas para entrega de refeições nas casas, com eficiência e sem os gastos do combustível, no caso das motos, muito usadas também. Para mim, bicicleta sempre foi meio de lazer, mas a vida mudou o uso, com certeza. (Flávio Pires de Lemos, Porto Alegre)