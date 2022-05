Incentivos ao 4º Distrito

Lixo

Interessante o artigo do secretário municipal Marcos Felipi Garcia, dos Serviços Urbanos, sobre a responsabilidade de todos nós pela limpeza da cidade e a importância do trabalho dos garis. Muita gente joga no chão pontas de cigarros e não coloca resíduos nos grandes contêineres que o DMLU distribuiu nas ruas e avenidas da Capital. Daí vem muita sujeira nas sarjetas e que vai parar nos bueiros, entupindo-os e fazendo com que a água inunde no seu redor. Também os que coletam material reciclável têm que ter cuidado, pois vasculham os sacos de lixo nos contêineres, mas espalham lixo no entorno e que ali fica. Vamos todos colaborar, ainda mais que estamos na Semana da Cidade Limpa. (Rivanete Carvalho, Porto Alegre)