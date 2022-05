Sendo leitora assídua da coluna Gastronomia, todas as sextas-feiras no Jornal do Comércio, fiquei triste com seu fim após 22 anos. Agradeço ao colunista Carlos Pires de Miranda pelo empenho em transmitir sua paixão pelo assunto. Pude viajar através de suas experiências em excelentes restaurantes daqui e de outras cidades. A edição de final de semana do JC ficará menos colorida e apetitosa. Na sua despedida, o colunista desejou bom apetite sempre! (Águeda Longo e Nascimento)

Venda da Petrobras

A notícia de que o governo federal iniciou estudos para a privatização da Petrobras é daquelas para acabar com qualquer aspiração de candidato à presidência da República. Mesmo que a ideia não seja totalmente errada, divulgada a poucos meses das eleições é um verdadeiro tiro no pé do presidente Jair Bolsonaro, pois a oposição a ele vai deitar e rolar em críticas. Para muitos, a Petrobras é intocável, mesmo com altos preços cobrados nos combustíveis e problemas com alguns diretores e que foram motivo de inquéritos na Operação Lava Jato. O futuro nos dará razão. (Ivan Soledad, Porto Alegre)

Cobrança no aeroporto

Essa da Fraport de estabelecer 10 minutos para automóveis ficarem no Salgado Filho sem pagar no embarque ou desembarque é de uma falta de percepção fantástica. Qualquer um percebe que esse tempo é insuficiente e servirá para criar problemas e despesas para os usuários. Incrível, mas trata-se de empresa privada com ânsia de arrecadar. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Imigração libanesa

A imigração libanesa para o Brasil completou 142 anos, sendo o Brasil a segunda pátria dos libaneses. Pelotas tem grande quantidade de descendentes libaneses, que atuam em diversas áreas, inclusive tem uma Sociedade Libanesa. (Hélio Freitag, jornalista, Pelotas/RS)