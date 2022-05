Parques cercados

"Melo reabre o debate sobre cercar parques", Jornal do Comércio, 09/05/2022 Ainda bem que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, voltou ao debate sobre o cercamento dos parques (). Sem cercas, eles estão sendo furtados nas estátuas e monumentos e das placas de metal, além de que larápios destroem a iluminação e os brinquedos. Sou totalmente favorável ao cercamento dos nossos parques. (Breno S. Barros)

South Summit e o Guaíba

Semana passada, Porto Alegre recebeu aproximadamente 20 mil visitantes, que vieram participar de um encontro internacional de inovação tecnológica numa estrutura montada no Cais do Porto. Embora a curta permanência, os visitantes se manifestaram encantados com a orla do Guaíba, durante décadas sonegada a nós, porto-alegrenses, por administradores de pouca visão e de pouca coragem empreendedora. O pôr do sol pode até não ser o mais lindo do mundo, como nos ufanamos, mas é muito bonito e singular. Aliás, Porto Alegre tem o único lago do mundo que não é cercado de terra por todos os lados. Esta regra primária de Geografia foi ignorada pela especulação imobiliária, na errática mudança de definição do Guaíba. Que também não é um rio, como começou a ser chamado pelos indígenas: Guaíba=rio grande, mas um estuário. (Sérgio Becker, jornalista, Porto Alegre)

