Prédios reformados

Retrofit se consolida na construção civil", Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, 09/05/2022 Reformar prédios antigos no Centro Histórico é uma boa ideia (). Espero que as fachadas que puderem ser mantidas sejam preservadas, guardando a memória visual de Porto Alegre. Tem muita gente que deplora a demolição sistemática para a construção de edifícios novos, quadrados, sem qualquer beleza externa, só uma grande altura. É uma pena que isso ocorra, Porto Alegre, nesse sentido, vem perdendo prédios muito bonitos, apenas por serem antigos, geralmente, baixos. O Malakov, considerado o primeiro "arranha-céu" de Porto Alegre, ao lado da Praça XV, veio abaixo há muitos anos, algo lastimável. Seria hoje uma atração. (João Carlos Mantovani, Porto Alegre)

Desemprego e insegurança

Até antes da pandemia, em diversos edifícios e casas havia uma pessoa, geralmente em uma guarita, fazendo a segurança que não havia, principalmente em ruas escuras (e como têm em Porto Alegre...). Porém, com a pandemia e o custo de vida, penso que foram os motivos que levaram a que se vejam, hoje em dia, apenas as guaritas vazias. Desemprego com insegurança é um terror aqui na Capital. (Evaristo Medeiros)

Combustíveis e inflação

Já ocorre e está prevista uma inflação cada vez maior, que afeta a todos e em especial a quem está na faixa da extrema pobreza ou recebe salários diminutos, também reduzidos pela falta de correção das tabelas do Imposto de Renda. A causa maior são as constantes majorações dos preços do gás, do diesel e da gasolina, pela inegável influência nos custos dos fretes, preparo de refeições, etc. A justificativa de constar no Estatuto da Petrobras que deve seguir os preços internacionais, e de o dólar estar alto, não vinga, pois esta já produz muito petróleo aqui e as remunerações não são reajustadas por aquela moeda. Ajudar os acionistas com elevados dividendos e empobrecer milhões, não pode continuar. (Adelino Soares, advogado)

Turismo

Neste final de semana já vi ônibus de empresas particulares circulando com o letreiro de Turismo. Isso é muito bom e espero que vários bairros sejam percorridos pelos ônibus. (Natália do Porto)

Arroio Dilúvio

Despoluir o Arroio Dilúvio é obra mais do que necessária. Pelo menos agora está saindo e, desde a Europa, onde está, o prefeito Sebastião Melo diz que fará um parque linear no seu trajeto. Que consiga concretizar, o desejo de todos os porto-alegrenses natos como eu. (Sandoval Limeira)