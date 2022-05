O evento de caráter internacional que Porto Alegre atraiu, South Summit, está sendo um sucesso. É a prova de que quando o poder público e as forças particulares, comércio, serviços e entidades se unem, tudo é possível fazer. Que este South Summit sirva de exemplo para outras iniciativas. Porto Alegre merece. (Rubens Paiva Solano)

ITBI

Falaram tanto em mudanças no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) cobrado pela prefeitura de Porto Alegre e por quase todas, ou mesmo todas as prefeituras, mas o valor continua alto, o que mais interessava baixar. Vizinho meu comprou imóvel por R$ 190 mil e pagou R$ 5,1 mil de ITBI. E isso antes, para que o Tabelionato fizesse o registro. Ou não haveria registro e não sairia a compra/venda do apartamento. O prazo para pagamento é de 5 meses. Muito tempo, nesse ínterim, até pode o vendedor ou o comprador desistir do negócio. Também é um exagero de tempo, e tem que baixar o ITBI. (Solano Alves)

Transporte público

A metodologia do cálculo que foi alterada está correta, mas transferir verbas arrecadas da Área Azul cobradas pelo estacionamento está equivocado, usar verbas públicas arrecadadas que tem único fim, a manutenção dos serviços da Capital. Fazer política para beneficiar sua administração não condiz com campanha realizada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB). No ano passado, foram retiradas pelo Executivo várias isenções que foram aprovadas na Câmara de Vereadores, embora meios de comunicação tenham divulgado que o poder público não obteve o resultado esperado. Comunicamos aos cidadãos que a Câmara de Vereadores aprovou projeto para que uma porcentagem desta arrecadação da Área Azul esteja à disposição da educação de trânsito, e o restante destes valores deveria ser mantido para manutenção dos serviços públicos. Usar dinheiro público para financiar custos da passagem é uma ineficiência dos gestores desta administração. (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT-RS)