"Discoteca Crocodillo's embalou noites de Porto Alegre por quase 20 anos" (Série Porto Noite Alegre, caderno Viver, Jornal do Comércio, 29/04/2022) Li a reportagem cultural. Passou um filme na minha cabeça. Mas a reportagem poderia ser perfeita se os DJs - que foram os principais responsáveis por em grande parte das noites a casa estar lotada - fossem citados. Rush e Cezar eram os melhores DJs do momento, com músicas maravilhosas, tinham uma sintonia incrível com o público, fizeram parte desta história, e não foram lembrados. (Beatriz Borba)

Empregos

(Jornal do Comércio, 29/04/2022) Que beleza saber que o Rio Grande do Sul criou 56,3 mil vagas de empregos regulares no primeiro trimestre de 2022. É disso que os brasileiros precisam, uma vaga de emprego regular, com carteira assinada. É triste continuar vendo tantas pessoas pedindo auxílio nas ruas da cidade, dizendo que estão passando fome. (Roberto Pedroso, Porto Alegre)

Urna eletrônica

Está na hora de parar com essa discussão estéril sobre a urna eletrônica. Elas estão funcionando há décadas no Brasil sem maiores problemas. Temos técnicos habilitados na Justiça Eleitoral que garantem o sistema que o Brasil adota, com sucesso. Olhem para as recentes eleições na França, com pessoas colocando os nomes em papel em uma urna de plástico ou vidro, e cuja abertura para o eleitor votar só é feita na hora, manualmente, por um mesário ou coisa que o valha. E eles são os adiantados, cultos, e nós, latinos, os atrasados, segundo eles pensam por lá... (Rubens De Falco)

Carnaval

A prova de que o isolamento estava dando nos nervos das pessoas foi o sucesso do Carnaval, principalmente no Rio e São Paulo, com desfiles muito bonitos. (Nereida Suzana de Alencar, Porto Alegre)