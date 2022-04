Negócios no Menino Deus

caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 28/04/2022 ), porém, tenho uma situação que julgo errada na história do Menino Deus, que foi a demolição da capela original, substituída por outra, mais moderna, claro. A original era de 1853, não deveria ter sido demolida. Um pedaço da história do bairro se foi com ela. (Odilon Lopes de Almeida) Nasci e fui criado pelos meus saudosos pais no Menino Deus. Um bairro que faz parte da história de Porto Alegre, de maneira brilhante. Gostei muito da reportagem (), porém, tenho uma situação que julgo errada na história do Menino Deus, que foi a demolição da capela original, substituída por outra, mais moderna, claro. A original era de 1853, não deveria ter sido demolida. Um pedaço da história do bairro se foi com ela. (Odilon Lopes de Almeida)

Orla e carros

Não entendo por qual motivo a EPTC proíbe a passagem, nos finais de semana, de veículos em boa parte da nova orla do Guaíba, em Porto Alegre. As pessoas querem circular com carros por ali, o estacionamento fica lotado e não se pode sequer passar para olhar a beira do Guaíba. Penso que isso está errado, virou uma atração turística da Capital, mas que, de carro, não se pode vislumbrar, nem de passagem, circulando. Está certo? (Juliano Torres)

Ônibus

Mais ônibus circulando em horários pela cidade é uma iniciativa que dá segurança aos que usam o transporte coletivo para ir e vir aos seus trabalhos, às vezes bem longe de suas casas. Que os novos horários continuem sendo ampliados para facilitar a vida de milhares de porto-alegrenses. (Carlos Eduardo de Quadros, Porto Alegre)

Pix

O Pix foi um avanço espetacular nas comunicações, principalmente nas transferências bancárias. Mas também facilitou e incentivou assaltos para roubarem celulares e, com ameaças e sequestros-relâmpagos, fazerem transferências para os criminosos. (Telma Ritter)

Piratas

Os piratas da internet estão bolando muitos esquemas para burlar a vigilância e pegar os dados dos que usam os computadores para fazer pagamentos. É preciso muita vigilância, dia e noite. O perigo está rondando os nossos computadores. (Mariano Ludge)

Brigada Militar

A Brigada Militar está usando duplas no policiamento ostensivo, geralmente com uma policial fazendo serviço junto com um brigadiano homem. Isso é bom. Policiamento ostensivo inibe a bandidagem, que está muito livre na Capital. (Ariovaldo Pereira Cerqueira)