Jornal do Comércio, Reportagem Especial, edição de 25/04/2022 É uma iniciativa muito boa saber que o Parque Canoas Inovação será uma realidade em breve (). Nesta época ainda de crise por conta do coronavírus ter a abertura de 30 mil empregos e uma empresa afirmando que investirá R$ 400 milhões é para a gente vibrar muito, especialmente nós, os canoenses. (Vilmar dos Santos Reis, Canoas/RS)

Fraport

Só 10 minutos para entrar e sair do estacionamento da Fraport no Salgado Filho, ou os usuários pagarão. É muito pouco tempo e penso que a concessionária, que está fazendo um bom trabalho, com a ampliação da pista e novas instalações, deveria aumentar para 15 minutos. Só 10 minutos é pouco tempo para deixar ou pegar alguém no aeroporto. (Claudinei Soares)

Fraport II

Este tempo de 10 minutos livres no Salgado Filho, que terá estacionamento pago, vai causar confusão, não tenham dúvidas. A imprensa tem obrigação de alertar para o tempo inadequado para chegadas e partidas. (S. T. Escobar)

Registro de Imóveis

Por qual motivo fazer o lançamento e as partes assinarem uma escritura de compra e venda está demorando tanto, após a assinatura do arras, em torno de 15 a 30 dias, segundo fui informado após comprar um apartamento em Porto Alegre? É muito tempo e os cartórios de Registro de Imóveis deveriam agilizar o trabalho. (Valmor Matias Velho)

Violência

A violência está demais no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul também temos facções lutando pelo domínio do tráfico de drogas. Mas, enquanto tiver gente pagando pelas drogas, haverá gente vendendo e ganhando bom dinheiro. As drogas são vendidas porque tem quem compre. É um círculo vicioso que existe há décadas. (Isaias Monteiro Levi)

Carestia

As principais redes de supermercados deveriam fazer campanha contra a carestia, porque pequenos supermercados de bairro estão vendendo mais barato que as grandes. No caso das frutas e legumes, então, a diferença é bem alta. O que está havendo? (Mauro Rick, Porto Alegre)

Indulto

Quando era presidente, Lula da Silva, no último dia da sua presidência (31/10/2010), deu indulto a Cesare Battisti, terrorista italiano. Agora, muitos reclamam pelo perdão dado a um parlamentar condenado pelo crime de opinião, Daniel Silveira. Que diferença de atitude... (Gilberto Marcus de Almeida)