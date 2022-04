Parcela do FGTS

Não é muito dinheiro, menos que um salário-mínimo, seja o nacional ou o nosso, aqui no Rio Grande do Sul, mas é muito bom nestes tempos de amarguras na saúde, na economia e no bolso pela inflação. É muito boa a medida liberar R$ 1 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para que as pessoas tenham uma pequena, mas importante folga ainda neste mês de abril (). Pelo menos, fome ninguém passará, se puder receber os mil reais. (Nataniel Ferreira, Porto Alegre)