Uso do carvão

a entrevista de Marjorie Kauffmann no Jornal do Comércio (Entrevista especial, edição de 04/04/2022) na edição do JC de 08/04/2022 Lie, ao me deparar com a afirmação: O carvão não polui na hora que é extraído, pensei tratar-se de um erro de edição. Não era. Felizmente,, a médica Rafaela Zandavalli, o médico Roberto Targa e a também médica Soraya Malafaia vieram em socorro da racionalidade e do planeta. (Paulo Roberto Chedid, estudante, Porto Alegre)

Nova ponte do Guaíba

Eu fico impressionado porque a imprensa não fala nada sobre a interrupção das obras da Nova ponte do Guaíba. Se não conseguem terminar, porque não conseguem tirar as pessoas de lá, pelo menos podiam colocar aquelas peças de concreto que já estão prontas e que estão se depreciando no tempo tipo aquelas proteções laterais etc. Assim, quando retomassem, não teriam que refazer nada. Acho que se a imprensa ficasse no pé eles dariam um jeito de resolver esta situação logo. É absurdo. (Edson Salles, Cachoeirinha/RS)

Dupla Grenal

Do jeito que está o Internacional, penso que em 2023 teremos a dupla Grenal na Divisão B do futebol nacional. A pobreza do futebol que ambos os times, Grêmio e Internacional, vêm apresentando traz essa perspectiva nada alentadora. Mas, é do futebol, a gente ganhar, empatar e perder. (José Cúrcio)