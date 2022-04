Entrevista especial, Jornal do Comércio, páginas 18 e 19, edição de 11/04/2022 Estarrecedora a entrevista do governador Ranolfo Vieira Júnior (). Na esteira de seu antecessor, diz que "o mercado irá definir privatizações". Com isso, abre mão das prerrogativas constitucionais e legais que os eleitores lhe atribuem. Confira-se o artigo 82 e seguintes da Constituição Estadual, bem como os dispositivos da Carta Federal, no que dizem respeito com a legalidade, moralidade e impessoalidade (do mercado, também). É hora de o Rio Grande dar um basta a essa onda de privatização, cujo exemplo recente é o da antiga CEEE. Dá vontade, a velhos como eu, ter saudades do velho Borges. Ou, então, perguntar: são essas "as façanhas que sirvam de exemplo à toda Terra?" Com a palavra a Assembleia Legislativa, a comunidade e demais instituições. (Caio Lustosa, procurador do Estado inativo)

Governador Ranolfo

O novo governador, Ranolfo Vieira Júnior, está indo ao encontro das demais autoridades do Estado. Quero crer que esteja imbuído em fazer o melhor pelo Estado à frente do Palácio Piratini - ocupará a função de governador até o final de 2022. Clamo ao governador que olhe para a nossa região, especialmente para São Gabriel e para as ERS-473 e 630. Elas (as rodovias) precisam de melhorias urgentes. Há muito tempo que as autoridades locais clamam por melhorias. Há uma ponte na ERS-630, que pede socorro, pois precisa ser restaurada o quanto antes e isso compete ao governo estadual. A ponte denomina-se Ponte do Passo do Pinto. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)