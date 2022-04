Jornal do Comércio, página 7, edição de 08/04/2022 A parceria com a Itália vem de muitas décadas, mais de um século e meio, que foi quando se iniciou a vinda de italianos para o Brasil, onde o Rio Grande do Sul estava mais do que escolhido. Dizem que os italianos vieram para as áreas das fazendas aqui no Estado, mas que os pecuaristas de então reclamaram. Aí eles teriam recebido terras da serra gaúcha, foram para lá e transformaram a região num imenso polo de cultura e de forte economia, como todos sabem. Pois agora o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, esteve no Estado e afirmou querer aumentar a parceria com o Brasil e o Rio Grande do Sul (). Uma boa ideia e que deve ampliar, muito mais, a parceria que já temos com a Itália, aqui no RS. (Giacomo Torelli, Porto Alegre)

Obras no Estado

Espero que o novo governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), conclua as obras que estão em andamento no Estado. São muitas e estão andando bem. Como ele era o vice-governador, deve saber de todas. Que as complete, então. (Jair Filho)

Frutas caras

Reitero o que outros leitores têm citado aqui no Jornal do Comércio, o fato de que as frutas estão com preços elevados. Por qual motivo, ainda não sei bem claramente. Comprei um abacate e paguei quase R$ 7,00, pois a fruta é vendida por quilo. Aí fica bem cara mesmo. (Maria Helena Porciúncula)

Dengue

Depois de mais de dois anos com a Covid-19, agora estamos às voltas com a dengue. Parece que as doenças não vão mais nos abandonar. Onde estão os sanitaristas e infectologistas para antecipar campanhas contra essas doenças e a vacinação em massa? (Reginaldo Matoso)