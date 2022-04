'Vender' Porto Alegre

Jornal do Comércio, 05/04/2022 Inovar e fazer ações para melhorar a cidade e "vendê-la", atraindo turismo, pois hoje as pessoas apenas chegam em Porto Alegre e logo vão para cidades da serra gaúcha, são ideias do novo presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas-POA) de Porto Alegre, Arcione Piva, recém-empossado no cargo (). A cidade está passando por projetos interessantes, como a revitalização do Centro Histórico, das suas praças e parques, além de novos pavimentos em diversas vias. É bom que o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre se engaje nestas ideias, lance outras e apoie o movimento, pois a cidade precisa disso, ainda mais agora após a pandemia que prejudicou demais o comércio e milhares de pessoas. (Guido M. de Alencar, Porto Alegre)

Contrabando

Incrível a quantidade de contrabando que está entrando no Brasil. Ou tentando entrar, eis que a Polícia Federal tem apreendido muito. Até com pessoas de bom poder aquisitivo, pelo visual. Contrabando prejudica demais o comércio e a indústria. Tem que combater muito. (Rimar Barcellos)

Interesses e a Copa do Mundo

Vejamos a incoerência dos pseudo-defensores das liberdades mundo afora. Pois a realização da próxima Copa do Mundo no Catar é um exemplo, pois o país não está nem aí para os direitos às liberdades, assim como já foi na Rússia, China e outros - quando da realização de eventos grandiosos, tais como Copa do Mundo e Olimpíadas. Por interesses econômico-comerciais, os ditos defensores das liberdades das grandes mídias se calam! (Paulo Roberto Souza)

Futebol

Os jogadores de futebol têm feito malabarismos no campo para impressionar os juízes quando sofrem uma falta. Por mais normal que seja um encontrão, eles se atiram no chão, ficam rolando, dão tapas na grama e se retorcem. Se o juiz não dá nada, como querem eles e os treinadores, que também ficam todo tempo reclamando, se levantam e correm normalmente. Foi tudo encenação. (Frederico Lamarca)

Senhas

Está demais o problema das senhas junto aos bancos. A toda hora cartões são bloqueados, cartões de crédito não funcionam também porque aparece na telinha que estão bloqueados. A pessoa vai na agência, recebe orientação, é feito o desbloqueio. No outro dia, começa tudo de novo, novos bloqueios quando se está fazendo compras, algo constrangedor. É um aborrecimento quase diário. Não dá para resolver melhor o problema e os cartões sendo usados bem mais tempo, como antes? (Sepé Renato Leal, Porto Alegre)