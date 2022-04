Passagemde ônibus

Jornal do Comércio, 31/03/2022). Milhares de pessoas estão usando o transporte coletivo em Porto Alegre, ainda mais agora com o alto custo da gasolina e a falta de reajustes salariais para quase todas categorias de trabalhadores. Que os transportadores se lembrem disso e também o prefeito Sebastião Melo (MDB). Bom mesmo seria aproveitar o lucro fabuloso da Petrobras e criar um subsídio para as prefeituras custearem tarifas mais baratas. (Selma Contreira de Leães, Porto Alegre) A passagem de ônibus não pode subir muito (" Nova tarifa de ônibus será definida após 10 de abril ",, 31/03/2022). Milhares de pessoas estão usando o transporte coletivo em Porto Alegre, ainda mais agora com o alto custo da gasolina e a falta de reajustes salariais para quase todas categorias de trabalhadores. Que os transportadores se lembrem disso e também o prefeito Sebastião Melo (MDB). Bom mesmo seria aproveitar o lucro fabuloso da Petrobras e criar um subsídio para as prefeituras custearem tarifas mais baratas. (Selma Contreira de Leães, Porto Alegre)

PradoTech

PradoTech inaugura espaço que irá receber as primeiras startups " (JC, 30/03/2022). Parabéns por este excelente projeto, unindo parceiros e executivos aptos e experimentados. Seu sucesso fará bem aos empreendedores e ao Rio Grande. (Oscar Kronmeyer)

Eleições

Aos poucos, temos saídas de candidatos a presidente da República na corrida. Não entendo mais e nem sei quem acabará sendo mesmo os que concorrerão ao Palácio do Planalto, com essa debandada - e retorno - de alguns. Está que é uma confusão só. (Naldo Carlos de Freitas Tavares)

Renúncia

Não há o que justifique a renúncia de um eleito, principalmente governador, para tentar cargos que julgue mais importantes. Acho uma traição com quem depositou nele muita esperança. Não votei nele, estava certo. (Eduardo Fossati, engenheiro)

Frio

Chegou o frio no Rio Grande do Sul. Já tirei algumas roupas do armário, estavam sem uso com o calor intenso que tivemos no Estado desde o final de 2021. É bom que as estações do ano se alternem, fazendo com que os usos e costumes também se adequem ao calor e ao frio. (Juliana Clara Montoro)