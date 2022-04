Série bairros de Porto Alegre, Caderno Especial GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 31/03/2022 Ótima ideia a do caderno GeraçãoE, ao abordar bairros de Porto Alegre, geralmente esquecidos, mas muito importantes, como a Lomba do Pinheiro (). Com relatos históricos remontando à formação do núcleo, gostei muito de saber dessas origens de Porto Alegre para bem além do Centro Histórico, onde quase todos conhecem e sabem de cor a sua história. Que venham outros bairros, para a gente saber de tudo, ainda mais quando Porto Alegre já tem 250 anos bem vividos. (Pércio Carlos Morales, Porto Alegre)

Centro Histórico

Jornal do Comércio, página 19, edição de 31/03/2022 Finalmente vão começar as obras de revitalização dos passeios e das vias no Centro Histórico (). Repavimentar as vias desde a General Vitorino e da Salgado Filho, no caso da Borges, em direção às ruas mais próximas do Guaíba, é uma boa ideia. Também a Rua da Praia (dos Andradas) terá novo passeio, da Marechal Floriano até a Dr. Flores, sendo recuperada. É uma obra muito boa para melhorar o visual da Capital em ruas tão importantes. (Sinara Rezende Ruas Santoro)

Inflação x salários

Os preços dos hortifrutigranjeiros estão subindo demais. Frutas e legumes dobraram de preço neste mês de março. E os vencimentos e salários, dos servidores públicos e dos empregados CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) continuam os mesmos. Assim não dá. Tem que reajustar tudo, então. (Pedro Luminar de Rezende, Porto Alegre)

São Gabriel, 176 anos

No dia 4 de abril, São Gabriel completará 176 anos de emancipação político-administrativa. A cidade vem enfrentando diversas adversidades ao longo do tempo, mas o povo gabrielense luta dia a dia para vencer obstáculos e superar a crise que atingiu a todos com a chegada da pandemia (a Covid-19), algo que ninguém previa. Vivemos tempos nebulosos, mas com o esforço de cada pessoa, estamos quebrando paradigmas. A administração municipal cuida com zelo e dedicação das ações em prol de nossa cidade - conhecida como Terra dos Marechais, Princesa das Coxinhas e tantos outros nomes que nos orgulham da cultura que preservamos dos nossos antepassados. Na segunda-feira, 4 de abril, feriado municipal, aniversário de nossa cidade! Parabéns a todos desde já. (Guido Ávila, São Gabriel/RS)