O problema da inflação

Quando o próprio Banco Central vê uma alta probabilidade de novo estouro da meta de inflação (Jornal do Comércio, página 5, edição de 25/03/2022), é a prova final de que a inflação está alta para todos, principalmente para os que ganham menos. Nem os que têm emprego formal escapam dos altos custos. Frutas e hortaliças, então, tiveram preços dobrados em um mês. Está demais. (Osmar Fortes Rivaldo, Porto Alegre)

Colunas no Viver

A coluna Gastronomia, de Carlos Pires de Miranda no Jornal do Comércio, às sextas-feiras, da mesma forma que as colunas de Antonio Hohlfeldt e Hélio Nascimento (caderno Viver) são muito boas e apreciadas. Leio sempre as três. (Samir Curi Hallal, Pelotas/RS)

Novos edifícios

São muitas obras em Porto Alegre para a construção de edifícios residenciais. Mas ao visitar algumas como interessada em comprar, vi que os preços são bem salgados, muitos na base de quase R$ 2 milhões. Mas deve ter quem compre assim, com esse preço, pois são muitos empreendimentos em diversos bairros. (Marilena Sampaio, Porto Alegre)

Asfaltamento

Bom trabalho da prefeitura na recuperação do asfalto da avenida Ipiranga, para além da rua Barão do Amazonas. Estava ruim e precisava de recapeamento. Espero que outras avenidas da cidade também sejam revitalizadas. (Suely Reverbel dos Santos)

Violência

Acreditem. Na Semana de Porto Alegre tive que transferir compromisso na Zona Sul da cidade, por causa do Toque de Recolher decretado pelo tráfico, que domina aquela região. Embora dirija devagar, na última vez em que estive lá, fui multado pela EPTC por excesso de velocidade. Deve ter sido numa daquelas armadilhas espalhadas pela cidade, com radar onde a velocidade diminui rapidamente de 60 para 50 e 40 km /h. E, na quarta-feira recebi uma daquelas mensagens da "compra aprovada". Tentativa de golpe frustrado, porque o "crédito aprovado" era muito superior ao valor que o banco me financia. Isto sem falar nos buracos e nos camelôs. Apesar de tudo, parabéns Porto Alegre! (Sérgio Becker, Porto Alegre)