Jornal do Comércio, página 10, edição de 11/03/2022 Os combustíveis tiveram uma elevação muito alta dos preços (). Porém, isso aconteceu em todo o mundo, não apenas no Brasil, por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Porém, aqui só criticam o governo e a Petrobras, que tem obtido lucros espetaculares. Então, que o governo pegue parte destes lucros e aplique em forma de beneficiar o pessoal dos transportes de mercadorias. Ou, então, as críticas vão continuar (Reginaldo Alves)

Dinheiro a devolver

Está difícil a pessoa conseguir a devolver de alguns reais que estão na rede bancária ou no INSS, segundo o Site Valores a Receber, do Banco Central. A pessoa acessa, vê que tem 30, 40 ou, meu caso, 316 reais para receber, mas aí para. Ir adiante é um exercício de sofrimento. Tentei várias vezes direcionar o valor para minha conta bancária e não consigo. O sistema diz que a instituição onde está o valor não faz transferências. Então, perdi o dinheiro? Tem que simplificar o modelo de transferência, pois tenho conta chamada de prata e, mesmo assim, não consegui transferir o dinheiro. Muita burocracia. (Nilton Fernandez Tavares)

Futebol

O futebol gaúcho está que é uma pobreza técnica terrível, mas a imprensa só vê isso analisando a dupla grenal. Os outros times não existem. Sempre é o Grêmio ou o Inter que perdeu ou venceu. Quando Grêmio ou Inter perdem, a análise é por qual motivo. O time vencedor não ganha um elogio, uma análise. Isso leva ao desânimo tantos times do Interior que fazem um grande esforço, principalmente financeiro, para se manter e não têm um retorno pelo menos razoável em termos de divulgação. Aí, os patrocinadores - que não são muitos - deixam de colaborar. (Carlos Alberto Mendes)

Guerra

É atrocidade o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Centenas de civis mortos, até maternidades atacadas, cerca de 2,5 milhões fugindo do país e a comunidade internacional fica apenas em sanções. A Rússia do execrado Vladimir Putin vai acabar anexando a Ucrânia, com vistas a se fortalecer como era na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. (Heraldo Benevides Real, Porto Alegre)

