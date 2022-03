Dólar e a guerra

Jornal do Comércio, página 13, edição de 10/03/2022). É um mistério das finanças, das Bolsas e outros mecanismos financeiros que fazem com que a moeda dos Estados Unidos suba e desça sem que nós, pobres mortais, saibamos, realmente, por quais motivos. Mas, ainda bem que houve baixa. (Anselmo C. Ramos) Não dá para entender os motivos que fazem o dólar oscilar tanto aqui no Brasil . É que em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, com todos os seus problemas no mundo, o dólar caiu no Brasil (, página 13, edição de 10/03/2022). É um mistério das finanças, das Bolsas e outros mecanismos financeiros que fazem com que a moeda dos Estados Unidos suba e desça sem que nós, pobres mortais, saibamos, realmente, por quais motivos. Mas, ainda bem que houve baixa. (Anselmo C. Ramos)

CEEE Equatorial

Gostaria de manifestar minha opinião em relação aos comentários de Eduardo Leite a respeito da privatização da CEEE para o grupo Equatorial, afirmando que "não houve piora nos serviços ofertados". É notória a piora nos serviços ofertados, principalmente no restabelecimento da energia elétrica, como o que estamos vivenciando agora. Isso sem falar dos constantes cortes e quedas de energia, especialmente à noite e nos finais de semana. Já a conta, esta vem numa eficiência sem precedentes. Mas nada disso importa, contanto que o governador tenha sua energia elétrica paga pelo povo gaúcho. (Paulo Tavares)

Pontes da Ipiranga

O Arroio Dilúvio, oficialmente Ipiranga, foi canalizado e retificado pelo então prefeito José Loureiro da Silva, em seu primeiro governo, de 1939 a 1943, sendo ligado, diretamente, ao Guaíba, sem a descida que havia, passando pela Ponte de Pedra, que foi recuperada e que está lindíssima, sendo agora um lago/praça. As pontes do Dilúvio/Ipiranga ficaram muito bonitas, naquela época, com luzes. No entanto, há muitos anos que não têm uma revitalização. Então, que o prefeito Sebastião Melo, que está fazendo um ótimo trabalho no sentido de recuperar, modernizar e aproveitar tantas praças e outros locais de Porto Alegre, que chame empresas que desejam recuperar também as pontes, como já tem algumas bem reaproveitadas, com apoio de empresas privadas e até entidades de classe. Iluminadas, pintadas e sem tanta fiação solta em volta como agora, elas seriam uma atração da Capital. Fica a sugestão. (Romualdo de Freitas Belini)