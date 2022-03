Exemplo de Nova Iorque

Jornal do Comércio, página 5, edição de 09/03/2022 A rápida viagem do governador Eduardo Leite (PSDB) aos Estados Unidos trouxe a ideia de aproveitar a revitalização de um parque da metrópole nova-iorquina como inspiração para a remodelagem do Cais Mauá, que está sendo estudada (). É sim uma boa ideia, pois, segundo li, lá a área estava sem utilização até que veio a intervenção para torná-la em um belo parque. No que for possível, vamos aproveitar a ideia por aqui. (Hugo M. Rafaelle)

Ficha limpa

Esse 'fenômeno jurídico', na verdade, é uma importante sinalização da urgente e necessária reforma que o nosso Judiciário deve sofrer. Sem essa reforma, nossa democracia corre perigo, sem nenhuma dúvida. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Dia das Mulheres

Com toda razão, as mulheres devem ser exaltadas, pois além de darem a vida para a humanidade, são lutadoras e, muitas, milhares, são o esteio dos seus lares, como foi minha mãe, que criou seis filhos e nunca arredou o pé, isso lá nos anos 1930 a 1950, outros tempos e concepções, claro, para criar todos, dar suporte ao meu pai. Mas, penso que há um exagero quando, hoje em dia, falam de exclusão das mulheres de muitos cargos. Pelo que tenho observado nos últimos anos, quando elas se capacitam e querem exercer cargos, até os públicos, mediante concursos, elas conseguem. Hoje em dia temos mulheres arbitrando partidas de futebol, quando elas, antes, nem nos estádios iam, pois não gostavam, mulheres delegadas, mulheres em cargos públicos, inclusive na Justiça, e por aí vai. Logo, para mim, elas têm muita competência, mas têm que se interessar pelas carreiras. (Norton Dias, Porto Alegre)

Fim das máscaras!

De Nova York, o governador Eduardo Leite projeta a revogação da obrigatoriedade de máscaras no Rio Grande do Sul. Nenhuma surpresa, pois eu já esperava que o governador fosse tomar essa decisão. No entanto, Eduardo Leite solicitou ao Comitê Científico da Covid-19 no Estado que analise o fim da exigência. O chefe do Executivo reitera que não é contra o uso do acessório, mas vê a necessidade de se discutir o fim da exigência, ou seja, usar quem quer. Em São Gabriel, estamos completando dois anos da presença do vírus da Covid-19. No domingo, dia 6 de março, o município contabilizou, neste período, de dois anos, 300 óbitos na cidade. Vivemos altos e baixos. Nos últimos dois meses, janeiro e fevereiro, o número de pessoas contaminadas teve um crescimento significativo, mas poucas internações ocorreram, felizmente. Agora, a situação volta a normalizar, pois as festas estão encerrando, especialmente as aglomerações junto às praias. (Guido Ávila, São Gabriel/RS)