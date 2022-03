Putin e a sua obviedade

Jornal do Comércio, página 3, edição de 08/03/2022 O colunista Fernando Albrecht pontuou exatamente na obviedade que o tresloucado presidente Vladimir Putin disse, ou seja, que a guerra acabará imediatamente quando a Ucrânia se render (). Isso já aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Parece que Putin está meio fora da realidade, com sua sede de guerra. (João Marcos de Outeiral, Porto Alegre)

Bermudas, a moda

A maioria dos homens, desde jovens até os da Terceira Idade, está usando bermudas para todas as suas atividades, inclusive nas idas a bancos, centros comerciais, lojas do comércio, enfim, em todo o dia e em todos os lugares. Quando a pandemia, finalmente, permitir uma vida normal e a volta aos empregos presencialmente, penso que as bermudas continuarão como moda. Será uma das consequências do coronavírus em nossas vidas. (Juvenal P. C. de Lorenzi)

IPI mais baixo

Governar o Brasil é muito difícil. Quanto todos pedem menos impostos para que a indústria, o comércio e os serviços possam trabalhar e continuar empregando, vem gente dizer que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que teve uma grande baixa, trará perda cerca de R$ 1 bilhão, em três anos, às prefeituras, pela queda de arrecadação. Então, não peçam menos ou impostos menores, pois os prefeitos não querem... (Sílvio Ricther Morenelli)

Fim de férias

O movimento nos supermercados na segunda-feira, dia 07/03, indicava, com certeza, que agora sim, as férias acabaram. Com o fim da semana de Carnaval, milhares que estavam no Litoral Norte voltaram para Porto Alegre, indo fazer compras para abastecer a dispensa com vistas às refeições caseiras doravante. É um ciclo que se encerra, esperando-se que o coronavírus também nos deixe para sempre. (Rubens M. Sandoval Meireles)