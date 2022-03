Guerra estúpida

Vendo a foto publicada na capa do Jornal do Comércio do dia 04/03/2022, na qual os ditos 'inimigos' se cumprimentam antes de uma reunião para tentar um acordo de paz, que só valeria para deixar milhares saírem da Ucrânia, o que não ocorreu, fica provada a estupidez que é uma guerra. E como já disse alguém, há tempos, guerra é quando jovens que não se conhecem e não se odeiam, se matam, a mando de idosos que se odeiam, se conhecem, mas não se matam. Descrição perfeita! (Saul Quadros Pereira)

Bar Virtual da ARI

Celebrando o Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, a Associação Riograndense de Imprensa promove o Bar Virtual da ARI - Jornalistas Inspiradoras no próximo sábado, 12 de março, das 11 horas às 12h30min. O evento reunirá a repórter fotográfica Cristine Rochol, a jornalista e empresária Lucia Porto e terá como tema "A Porto Alegre do meu dia a dia", também para marcar os 250 anos da capital gaúcha. O painel, com coordenação da jornalista Jurema Josefa, primeira vice-presidente da ARI, e mediação da jornalista Cláudia Coutinho, diretora da entidade, será transmitido ao vivo pelo Zoom e pelas páginas oficiais da ARI no Facebook (@ImprensaRS) e no YouTube, para todos os interessados. (Renato Andrade)

Garis

Mais uma integrante da Cootravipa foi atropelada e morta enquanto trabalhava na limpeza e capina de vias na Zona Sul de Porto Alegre. Isso tem que acabar, com motoristas passando devagar pelas pessoas que estão trabalhando e precisam ficar no meio da rua para limpar sarjetas e capinar. (Ruy C. de Paula, Porto Alegre)

Celulares

Incrível a dependência de milhares de pessoas com os celulares. Anda-se nas ruas, nos escritórios e em todos os locais e as pessoas estão com os celulares nas mãos, vendo não sei o que. É um vício que chegou, ficou e não acabará nunca, ainda mais em meio à pandemia, com as pessoas isoladas, carentes e estressadas. Querem se comunicar seja com quer for, até com desconhecidos. (Noely Antônia Torelli, Porto Alegre)

Caderno Viver

Parabéns a Márcio Pinheiro, ao Caderno Viver e ao Jornal do Comércio pela matéria Márcio Faraco, um exilado poético. Excelente. (Pedro L. S. Osório, leitor e assinante)