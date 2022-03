Rússia condenada

A Rússia está sendo cada vez mais isolada no mundo, com bloqueios esportivos, financeiros, econômicos e políticos. Também a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) acabou por condenar o ataque feito pelo presidente Putin ao país vizinho (Jornal do Comércio, página 21, edição de 03/03/2022. E a decisão foi aplaudida de pé pelos representantes dos 141 países que condenaram Vladimir Putin. Só se esperar que esta guerra termine logo, ela está matando pessoas inocentes em cidades da Ucrânia. (Guilhermino de Pádua, Porto Alegre)

Bolsonaro

O presidente Bolsonaro tem que criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, mesmo que queira manter - e deve fazer isso - boas relações com os russos. Caso contrário, ficará em uma situação isolada perante o resto do mundo ocidental, que tem criticado demais Vladimir Putin. (Geraldo F. Volk)

Menos impostos

Ainda bem que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foi diminuído em 25% para muitos produtos, menos cigarros. É melhor assim, pois geralmente, no Brasil, só se aumentam impostos, que eu me lembre. Deixar os cigarros de fora no corte também é uma boa ideia, pois eles matam muito, com câncer do pulmão. (Ivo Melara, Guaíba/RS)

Bombeiros

Ter um Corpo de Bombeiros é muito importante, como temos o nosso, aqui no Rio Grande do Sul, ligado à Brigada Militar, Com a guerra na Ucrânia, pode-se ver que eles estão trabalhando como nunca lá, para apagar incêndios provocados por bombas disparadas pelos russos. É um crime de guerra pois muitos civis estão sendo atingidos até em suas casas. A estupidez da guerra está sendo vista pelo mundo todo, servindo como alerta para que jamais se repita o que estamos assistindo. (Cláudia Maria S. Vinhas)

Máscaras nas crianças

Ter precaução contra a Covid-19 é importante, mas manter crianças com máscaras durante as aulas é um exagero. Muitos pais dizem que isso incomoda os pequenos e as meninas, que não sentem conforto em assistir às aulas. Sou favorável a que as crianças não usem máscaras, mas mantenham distanciamento, lavem bem as mãos e tenham álcool em gel e sejam orientadas a usarem o produto seguidamente. (Maria da Graça Antunes, Porto Alegre)

Muro da Mauá

Está muito bonito o Muro da Mauá, com as pinturas realizadas e que enfeitaram um paredão sem graça antes. É a revitalização do Centro Histórico que deve continuar, para alegria dos que ali moram e dos que visitam a região. (Paulo Motta)