"RS espera concluir adesão ao RRF em maio", Jornal do Comércio, página 19, edição de 02/03/2022 Se for confirmada a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), com certeza as finanças do governo gaúcho ficarão bem melhores, começando pela brutal dívida que temos com a União (). Que fique a lição, não se deve descuidar jamais das contas, sejam públicas e também sejam as nossas, particulares. (Paulo de Tarso)

Funcionalismo

As arrecadações do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre largaram em 2022 muito bem, após terem superávit em 20221. Tanto o governador quanto o prefeito da Capital bem que poderiam dar um reajuste aos seus respectivos funcionários. Ajudaria a eles e a todos. (Sérgio S. Galegari)

Diplomacia

O presidente Jair Bolsonaro deveria criticar a ação militar da Rússia na Ucrânia. Ainda que se leve em conta que a diplomacia exige às vezes neutralidade e palavras genéricas, o Brasil tem muitos ucranianos por aqui. Ainda bem que ele liberou o passaporte humanitário para os fugitivos da Ucrânia. Fez muito bem, Jair Bolsonaro. (Maria Alice do Nascimento)

Futebol

O Campeonato Gaúcho de futebol poderia ter 12, 14 ou 16 clubes. Subiriam 4 e cairiam 4, só que 4 que caíssem se juntariam àqueles que não conseguissem vaga no primeiro semestre. Subiriam da Divisão de Acesso só 2 no primeiro semestre. A atual Copinha seria valorizada, pois valeria 2 vagas para a Primeira Divisão do ano seguinte. E os 4 que cairiam teriam uma chance de voltar. Essa fórmula ajudaria os clubes não levarem tanto tempo para voltar à Divisão Principal. Com isso, os torcedores estariam sempre motivados e mais dirigentes e patrocinadores ajudando os clubes. (Geraldo Otto)