Catadores e o ambiente

Limpeza urbana

Muito bom o trabalho de limpeza e capina feito pela Cootravipa em toda a extensão da Osvaldo Aranha. Porto Alegre tinha um aspecto de falta de limpeza que está sendo corrigido. Todos temos que colaborar, não sujando tanto a cidade. (Maria Helena Gilbert)

Bombardeio da Ucrânia

É terrível saber das notícias em que os russos estão bombardeando cidades ocupadas, inclusive a capital, Kiev, matando até crianças (). Por que Vladimir Putin faz isso? Para que a Ucrânia volte a fazer parte da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS? Seja como for, ele tem que parar de matar pessoas inocentes, cidadãos que estão fugindo do seu país e deixando tudo para trás, cerca de 700 mil pessoas, uma tragédia humanitária. (Salvador Reali)

Rússia

Parece que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer entrar para a história, ele que vem se perpetuando no poder do Kremlin há muitos anos, depois de ter sido chefe da muito temida KGB, a polícia secreta da antiga URSS. Tem que parar esse homem, antes que ele comece uma Terceira Guerra Mundial. (José Carlos Dornelles, Porto Alegre)

Calor

Com 42,9 graus, Uruguaiana bateu o recorde, de cerca de 100 anos, do maior calor já registrado no Rio Grande do Sul (). Para quem não acredita, é a prova da mudança climática que o mundo está sofrendo há alguns anos. Só espero que não traga ainda mais problemas, como a seca e as inundações em diversas regiões. (Júlio Mariath)